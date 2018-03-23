Galatasaray'dan sermaye artırımına ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, çıkarılmış sermayesinin 540 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin rüçhan hakkı kullandırılması işlemlerinin tamamlandığını, kullanılmayan payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışa sunulacağını bildirdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında şirketin 540 milyon TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 108 milyon TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 432 milyon TL bedelli artırılarak 540 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin 7 Mart tarihinde başlayan yeni pay alma (rüçhan) hakkı kullandırılması işlemlerinin 21 Mart'ta tamamlandığı belirtildi.

Bedelli sermaye artırım süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değerinin 1 milyon 352 bin 887,164 TL olduğu kaydedilen açıklamada, "Kalan paylar, 26-27 Mart'ta, 2 iş günü süreyle Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ aracılığıyla, Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa‘da 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ'de Birincil Piyasa‘da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Satılamayan payları, Şirketimizin ana ortağı Galatasaray Spor Kulübü Derneği satın almayı taahhüt etmiştir." ifadeleri kullanıldı.



