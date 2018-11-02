Fortune 500'deki şirketlerin yüzde 88’i Turkcell’le çalışıyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell, Fortune 500 listesinde yer alan şirketlerin yüzde 88'i Turkcell ile Türkiye için çalışıyor. Listede yer alan ilk 10 şirketin ise tümü Turkcell'den hizmet alıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, güçlü altyapısı ve kurumsal şirketlere sunduğu dijital ürün ve servislerle Türkiye'nin en büyük şirketlerince tercih ediliyor.

Fortune’un en değerli 500 şirket sıralamasının başında enerji şirketleri yer alıyor. Turkcell, bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 92'sine hizmet götürüyor. Perakende şirketlerinde penetrasyon oranı ise yüzde 95.

Turkcell gelirlerinin büyük kısmı perakende, üretim, sağlık ve lojistik şirketlerinden geliyor.

Türkiye'nin en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500 araştırmasında, bu sene 14. sırada yer alan Turkcell, kendi içinde dijitalleşirken birlikte çalıştığı şirketlere de dijital dönüşüm yolunda gereken tüm desteği veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, dünyanın ilk dijital operatörü olarak, şirketlere sağladığı teknolojik çözümlerle her zaman destek olduklarını belirtti.

Erkan, şunları kaydetti:

"Turkcell olarak, güçlü altyapımızı yaptığımız veri merkezi yatırımlarımızla daha da güçlendirdik. Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için, 2016'da Gebze'de yaptığımız yatırımın ardından gelen talepleri aynı kalitede sunabilmek için bu yıl de yatırıma devam ettik ve İzmir’deki yeni veri merkezimizi açtık. Mükemmel altyapımızın yanı sıra şirketlerin ihtiyaçlarına da mercek tuttuk. İhtiyaca özel dijital çözümler ürettik. Türkiye'nin konusunda uzman çözüm ekipleri ve büyük bir saha ekibi ile hizmet veriyoruz. Gösterdiğimiz gayret karşılığında böylesine tercih ediliyor olmak en büyük motivasyonumuz. Türkiye'ye değer katan büyük şirketlerle birlikte çalışmak, onların Turkcell'in ürettiği dijital ürün ve servisleri kullandığını görmek bizler için gurur verici."