Ford, Türkiye otomotiv sektöründeki en büyük sanayi kuruluşu oldu

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 araştırmasının sonuçlarına göre 22,7 milyar liralık üretimden satışları ile otomotiv sektöründe Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu unvanını almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'de geçen yıl 116 bin 247 adet satışla yüzde 11,9 pazar payı elde eden ve ticari araç pazarındaki geleneksel liderliğini yüzde 30,3'e yükselen pazar payıyla sürdüren Ford Otosan'ın 2017 yılında toplam satış gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 39'luk artışla 25 milyar 341 milyon liraya yükseldi.

Ford Otosan ayrıca, üretim, ihracat, toplam satış adetleri ile satış gelirleri, faaliyet karı, VAFÖK, vergi öncesi kar ve net kar kalemlerinde de tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Ford Otosan'ın üretimi 2017'de, yüzde 12 artışla 373 bin 7 adede yükseldi ve kapasite kullanım oranı yüzde 88'e ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, otomotiv ve taşımacılık teknolojilerinin geleceğinde söz sahibi olmak için yüksek Ar-Ge ve mühendislik gücüyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Yenigün, şunları kaydetti:

"Türkiye otomotiv sektörünün ihracat ve istihdam lideri olarak, geçtiğimiz yıl gerek üretim gerekse de satış ve ihracat alanında önemli rekorlar kırdık. Son 7 yıldır üst üste Türkiye otomotiv sektörünün, 3 yıldır da ülkemizin ihracat şampiyonu olmayı sürdürüyoruz. Geçen yıl 52 milyon dolarlık kapasite yatırımı açıklamıştık. 2018 Eylül itibariyle de toplam üretim kapasitemizi 455 bin adede çıkarmış olacağız.

Geçtiğimiz yıl hem kapasitemizi artırdık, ama en önemlisi de fabrikalarımızda kapasite kullanımını 8 puan artırdık. Kapasite kullanım oranımız tüm fabrikalarımızın/hatlarımızın toplamında yüzde 80'den yüzde 88'e yükseldi. Ford Otosan olarak sektörde üretim hatlarının sayısı konusunda da lideriz. 4 üretim hattımızdan biri olan Eskişehir İnönü Fabrikamızda Ford Trucks ve Ecotorq motorlarının üretimi, Kocaeli Yeniköy Fabrikamızda Courier, Kocaeli Gölcük Fabrikamızdaki üretim hatlarımızda Transit ve Custom üretimini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin sanayi gelişiminin en büyük destekçilerinden biri olmaktan dolayı gururluyuz."