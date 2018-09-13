Ford Trucks'ın yeni çekicisi M-Sport'un hizmetinde

İSTANBUL (AA) - Ford Trucks, dünyanın en önemli ralli takımlarından olan M-Sport World Rally Team’e yeni çekicileriyle 2019 itibarıyla hizmet vereceği bir iş birliğine imza attı.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Ford Trucks, Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) mücadele eden M-Sport World Rally Team’e destek olmak amacıyla bu yılın ekim ayında piyasaya süreceği çekiciden ikisini, takımın İngiltere’deki yönetim merkezi M-Sport’un hizmetine verdi.

WRC'nin 10. ayağının gerçekleştirildiği Marmaris'te, M-Sport servis alanında dün düzenlenen teslim törenine, Ford Trucks Pazarlama Müdürü Bahattin Topçu ve M-Sport Genel Müdürü Malcolm Wilson katıldı.

Açıklamada törendeki konuşmalarına yer verilen Ford Trucks Pazarlama Müdürü Topçu, Ford Trucks’ın global çapta motor sporlarına destek olduğunu belirterek, "Uluslararası ağır ticari pazarında en büyük üreticilerden biri olan Ford Trucks olarak, 55 yılı aşkın kamyon üretim tecrübemizi pazarın ihtiyaçlarını karşılayan ürün geliştirme becerimizle birleştiriyoruz. Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türk Cumhuriyetlerin ardından büyümemizi Orta ve Doğu Avrupa’da devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Topçu, uluslararası bir marka olarak, motor sporlarına yatırım yapmaya ve desteklemeye kararlılıkla devam ettiklerini, bu kapsamda ilk ortaklıklarını Ford GT yarış takımı ile FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (FIA World Endurance Championship) yaptıklarını ve 3 yıldır verdikleri desteği sürdürdüklerini kaydetti.

Araçların dördünün, bu iş birliği kapsamında Ford GT’nin şampiyona sırasındaki naklini sağladığını belirten Topçu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bundan sonraki hedefimiz ise VDR Racing ile yaptığımız iş birliği kapsamında 2019 yılında Peru’da düzenlenecek Dakar Rallisi’ne girmek. Motor sporlarına verdiğimiz desteği bugün de burada M-Sport’a verdiğimiz destekle sürdürüyoruz. M-Sport gibi çok başarılı bir şirket ile iş birliği yapmaktan çok mutluyuz. Malcom Wilson ve ekibi, 1997'den beri çok başarılı bir şekilde dünya ralli pistlerinde mücadelesini sürdürüyor. Yeni çekicimizin bu vesileyle motor sporları sponsorluğumuzun bir parçası olması da bu iş birliğinin bizi sevindiren diğer bir tarafı... Sektörde standartları yeniden belirleyecek olan yeni çekicimizi, 19 Eylül'de Hannover'deki IAA fuarında dünyaya tanıtacağız.

Dünya prömiyerinden önce yeni çekicimizi, M-Sport’un hizmetine sunmaktan ve 2019 ile 2020 yıllarında yeni çekicimizin dünya ralli şampiyonaları yollarında ralli takımına hizmet verecek olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğinin taraflara şans ve başarı getirmesini diliyor, Ford Trucks'a güvenerek ve bu sponsorluk anlaşmasının yapılmasını sağlayan Malcom Wilson ve M-Sport ekibine teşekkür ediyorum."

M-Sport Genel Müdürü Wilson da Ford ile uzun süredir devam eden itibarlı iş birliklerinin, Ford Trucks ile yaptıkları yeni anlaşmayla genişlemesine tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduğunu aktardı.

Wilson, gelecek yıldan itibaren takımlarına hizmet edecek yeni çekicilerin, sektörün yeni gözdesi olacağına inandığını belirterek, "Takımımız, WRC'de en iyi sonuçları elde etmek için mücadele verirken, Ford Trucks’ın desteğini almak bizim için çok önemli." ifadesini kullandı.