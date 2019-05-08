Ford Team ‘dünyanın en kalabalık koşu takımı’ oldu

İSTANBUL (AA) - Ford Team, Wings for Life World Run'ın Türkiye ayağında, "dünyanın en kalabalık koşu takımı" oldu.



Ford açıklamasına göre, omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla dünya genelinde düzenlenen Wings for Life World Run’ın Türkiye ayağı, Ford Otosan'ın desteğiyle gerçekleşti.

Geçen yıl Türkiye’deki en kalabalık takımını bir araya getiren Ford Otosan, bu yıl "dünyanın ‘en kalabalık koşu takımı"nı oluşturdu ve "dünyanın en çok bağış toplayan 2. takımı" oldu.

Dünyada 6 kıta ve 12 ülkede aynı anda başlayan koşuda İzmir’de 9 bin kişi, Ford Team’de ise 2 bin 274 katılımcı, koşamayanlar için koştu. Ford Team erkekler birincisi Murat Kaya ise dünya ikincisi oldu.

Dünyada ilk ve tek olan konsepti ile Wings For Life World Run’ın 4 yıldır ana sponsoru olan Ford Otosan, geçen yıl Türkiye’deki en kalabalık, dünyadaki ise 3. büyük olma unvanını kazanmıştı.

Ford Otosan, daha fazla bağış toplamak ve daha fazla insana umut olmak için bu yıl Şebnem Bozoklu, Enis Arıkan ve Ozan Doğulu’nun yer aldığı "Benim Elim Senin Elin" kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya, omurilik felçlilerinin tekerlekli sandalyelerini kullanırken ellerinden güç alması üzerine "eldiven" teması üzerine kuruldu. Böylece farkındalık oluşturmayı ve katılımcı sayısını artırmayı amaçlayan Ford Team katılımcıları kampanya kapsamında, #SenNedenKoşuyorsun etiketiyle "Benim Elim Senin Elin" yazan eldivenleriyle koştu. Şebnem Bozoklu, Enis Arıkan ve Ozan Doğulu da Ford Team’le yarışa katıldı. Ayrıca Ozan Doğulu koşu öncesi bir saatlik bir performans sergileyerek koşuculara destek oldu.

Dünyanın bu en büyük iyilik koşusunda, 4 yıldır Ford Kuga yakalama aracı olarak kullanılıyor ve kazananı belirliyor. Bu yıl Ford Kuga’lardan birini 5 kez Türkiye Ralli Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı, diğerini de Red Bull Racing espor takım sürücüsü Cem Bölükbaşı kullandı.





- "Gönüllü katılımıyla desteğimizi daha da büyüttük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, dünyanın en kalabalık koşu takımını oluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ford Otosan olarak, hem kurumsal çalışmalarımız hem de çalışanlarımızın gönüllü katılımı ile eğitim, sağlık, kültür-sanat ve spor gibi birçok alanda çalışmalar yapmayı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda ana sponsorluğunu üstlendiğimiz Wings for Life World Run organizasyonunu 4 yıldır desteklemeye devam ediyoruz. Bu yıl 2 bin 274 katılımcıyla takımımızı ve toplanan bağışlarımızı daha da büyüttük, 'dünyanın en kalabalık koşu takımı'nı oluşturduk. Kazananları ise her yıl olduğu gibi yine Ford Kuga 'Yakalama Aracı' ile belirledik. Dünyada ilk ve tek olan konseptiyle, bu değerli organizasyonun Türkiye’deki en önemli destekçisi olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz."











