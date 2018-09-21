İSTANBUL (AA) - Fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında düzenlenen fizy Müzik Ödülleri, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'de gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında düzenlenen fizy Müzik Ödülleri sahiplerini buldu.

Yerli dijital müzik platformu fizy öncülüğünde, Türkiye çapında en çok dinlenen, takip edilen ve internette en fazla aranan müzik ve sanatçıların taranmasıyla oluşturulan ödül töreninin Burcu Esmersoy’un sunumuyla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşti.

En İyi Erkek Sanatçı Ödülü’nü Tarkan alırken, yılın En İyi Kadın Sanatçısı ise Sezen Aksu oldu. 11 farklı kategoride verilen ödüllerin yanı sıra gece boyunca unutulmaz eğlence dolu anlar yaşandı. Ödül töreni fizy üzerinden de canlı olarak yayınlandı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, yerli dijital müzik platformu fizy ile bugün en yakın rakibine göre 4 kat daha fazla müzik dinlendiğinin bilgisini verdi.

Terzioğlu, dijital ekonomi hayata girdiğinden beri bazı sektörlerin erken etkilendiğini, en erken etkileneni de aslında müzik sektörü olduğunu belirterek şunları kaydetti;:

"Önce mp3’ler, sonra streaming teknolojileri çıktı ve artık 4G ile beraber sadece müziği dinlemiyoruz, müziği seyrediyoruz, canlı konserler yayınlıyoruz. 3,5 yıldır Turkcell’de dönüşüm içerisindeyiz. Bunu Türkiye’nin datasını Türkiye’de tutmak, Türkiye’nin yaratıcı gücünü Türkiye’de değerlendirmek, mühendislerimizle platformlar kurmak, sanatçılarımızın emeğinin hakkını verecek ortamları yaratmak için gerçekleştirdik. BiP ile anlık mesajlaşma platformu kurduk, Yaani ile arama motoru yaptık, müzik için fizy’yi yarattık, televizyon için TV+’ı yarattık. Bunları yaparken bize dediler ki, ‘Dünya devleriyle nasıl başa çıkacaksınız’, Türkiye sayesinde başa çıkacağız. Çünkü bugün en yakın rakibimizden tam 4 kat büyük bir müzik platformumuz var. Dünyada örneği olmayan canlı konserleri yayınlayan, müşterimizin günde 47 dakikasına hizmet veren inanılmaz bir platform yarattık.

İlk defa dijital dünya ile fiziksel hayatımızı bir araya getirdik ve Müzik Haftası’nı yapmaya karar verdik. Akademi çalışmalarından müthiş konserler ve ödül töreni ile karşınızdayız. Bu ödül töreninin bir özelliği var. Jüri yok. Jüri bütün Türkiye. Biz kendi platformumuz da dahil halka açık tüm kaynaklardan en çok dinlenen, en çok listelere seçilen, en çok takip edilen, ‘trend topic’ olan bütün müzikle alakalı verileri taradık ve en doğru sonuçları belirledik. Turkcell olarak müziğe yatırım yapmaya, sanatçılarımızın emeğinin hakkını alması için çalışmaya devam edeceğiz."

Gecede En İyi Erkek Sanatçı seçilen Tarkan adına ödülü Doğan Müzik Genel Müdürü Samsun Demir, Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz’un elinden aldı

En İyi Kadın Sanatçı seçilen Sezen Aksu adına ise Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas, ödülü iletişim danışmanı Sibel Algan’a verdi. En İyi Çıkış Yapan Sanatçı Ödülü ise Aleyna Tilki’ye verildi.