fizy İstanbul Müzik Haftası Erlend Oye'yi ağırladı

İSTANBUL (AA) - fizy'nin Atlantis Yapım, Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve SM Production işbirliğiyle hayata geçirdiği fizy İstanbul Müzik Haftası Indie müziğin sevilen ismi Erlend Oye'yi ağırladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin popüler kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında sahneye çıkan Erlend Oye & La Comitiva konseri müzikseverlerden tam not aldı. Ayhan Sicimoğlu ise sahnede Latin rüzgarı estirdi.

Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars, rengarenk programlarıyla, enerjisiyle, Türk müziğine uyarladığı Latin ezgilerle eğlencenin dansın ve muhabbetin doruğunda bir gece yaşattı.

fizy İstanbul Müzik Haftası'nın paneller ayağında ise keyifli bir sohbet programı gerçekleşti. Gazeteci Kanat Atkaya, Müzik Yazarı Murat Meriç, Kontra Plak’ın Sahibi Okan Aydın ve Yönetmen ve Koleksiyoner İzzet Öz, Müziğin Hazine Avcıları: 21.Yüzyılda Plak'ı konuştu.

Modern Dünyada Sanatçının Keşfedilme Günlüğü konulu panel ise Müzik Yazarı İpek Atcan moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelin konuşmacıları arasında The Away Days grubunun gitaristi ve vokalisti Can Özen, şarkıcı Serel Yereli ve gazeteci Burak Abatay yer aldı.

Nesiller Arası Köprü: Remiks Kültürü paneli ise iletişim danışmanı ve müzik yazarı Taner Turna, Moğollar grubundan Cahit Berkay ve Dj ve Prodüktör Yasin Vural'ın katılımıyla gerçekleşti.

fizy İstanbul Müzik Haftası'nın 3. gününde de dopdolu bir program müzikseverleri bekliyor olacak. Türkiye'nin açık ara lider dijital müzik platformu fizy Türkiye'de ilk defa festival kapsamında fizy Dijital Müzik Ödülleri düzenliyor. Yıl boyunca en çok dinlenen ve beğenilen, yıla damgasını vuran en başarılı sanatçılar gecede ödül alacak. Ayrıca Bülent Ortaçgil ve Kalben konserleri de fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında müzikseverlerle buluşacak.

fizy İstanbul Müzik Haftası panelleri ise öğleden sonra başlayacak. Herkese açık olan paneller serisinin ilkinde Okan Üniversitesi Kültürlerarası Diyalog Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Tayfun Atay ve Müzik Eleştirmeni Naim Dilmener Dünden Bugüne Toplum, Kültür ve Müzik’ konuşacak. Türk Pop'un Altın Çağı: 90'lar konulu panelin katılımcıları ise yazar, sunucu ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan, Yönetmen ve Koleksiyoner İzzet Öz ve Müzik Yazarı Murat Meriç olacak.

Anatolian Rock Revival Project Kurucusu Gökhan Yücel, Moda Fotoğrafçısı Tamer Yılmaz ve Alametifarika Kurucu Ortağı ve Kreatif Direktörü Uğurcan Ataoğlu ise Müzikte Yüzeyselleşme: Tasarım Kültürü, Afişler ve Albüm Kapakları paneli kapsamında konuşma gerçekleştirecek.