fizy ile Şebnem Ferah, Edis ve Gripin sahnede

İSTANBUL (Aa) - Müzik platformu fizy'nin öncülüğünde gerçekleştirilen fizy İstanbul Müzik Haftası bugün Giripin, Edis ve Ferah konserleri ile sona erecek.

Turkcell'in açıklamasına göre, Atlantis Yapım, Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve SM Production iş birliğiyle düzenlenen festival, akademik çalışmalar, imza günleri ve renkli gösterilerin yanında birbirinden değerli sanatçıların konserleriyle doyasıya müzik coşkusu yaşatıyor.

Festival kapsamında dün, gün boyunca süren konser serileri ile müzik severler Ece Seçkin, Nil Karaibrahimgil, Mor ve Ötesi, Teoman ve Kenan Doğulu ile buluştu.

Zorlu PSM'de gerçekleştirilen festivalin son gününde de Türkiye'nin yıldızları sahne alacak. Alper Erözer ile başlayacak programda, gençlerin fenomen TV dizileri arasında yer alan Leyla İle Mecnun'un senaristi Burak Aksak, aynı isimle yayımlanan kitabını imzalayacak.

Popüler kültür, Türk pop müziği ve yabancı sanatçı ve grupları aynı çatı altında buluşturan fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında bugün sırasıyla Simge, Gökcan Sanlıman, Gripin, Edis konserleri yer alacak. Festival, rock müziğin güçlü kadın vokali Şebnem Ferah konseri ile sona erecek.

