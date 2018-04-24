fizy 21'inci Liseler Arası Müzik Yarışması'nda final heyecanı yaklaşıyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda, bu yıl 21'incisi düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması'nda, uygulama üzerinden gerçekleştirilen ve milyonlarca kişinin katıldığı oylama tamamlandı.

Turkcell açıklamasına göre, toplamda 35 ekibin sahne alacağı, final için geri sayım başladı.

Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu ödülüne sahip, Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde End Productions tarafından düzenlenen, fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda finale giden yolculuk devam ediyor.

23-24 Mart'ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde, 30-31 Mart'ta Ankara MEB Şura Salonu'nda ve 6-7 Nisan'da İzmir Arena'da gerçekleştirilen elemelerde en başarılı performansı sergileyen 29 performansa, fizy'de düzenlenen on-line oylamalarda, en çok beğeniyi alan 6 performans da eklendi.

Toplam 35 performansın yer alacağı final, 28 Nisan’da İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek. Organizasyon boyunca sahnelenecek tüm performanslar, final heyecanı ve ödül töreni fizy'den canlı olarak yayınlanacak, Bostancı Gösteri Merkezi'ne gelemeyenler, yarışmayı fizy'den on-line olarak takip edebilecek.

Bu yılki organizasyonda Türk pop müziğinin unutulmaz ismi Barış Manço da, bir kez daha anılacak. Yarışma için hazırlanan fizy tanıtım filminde yer verilen Barış Manço teması, finale taşınacak ve büyük usta anısına, bir gruba Barış Manço Özel Ödülü verilecek.

Özel ödül, Barış Manço'nun eşi Lale Manço, oğulları Doğukan Manço ve Batıkan Manço tarafından kazanan ekibe takdim edilecek.

Türk pop müziği yorumcusu Nükhet Duru'ya Pop Efsanesi Ödülü'nün verileceği törende, birbirinden ünlü isimler de sahne alıp, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.