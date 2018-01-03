Fiyat artışları (3)

ANKARA (AA) - Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılının Aralık ayında, bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,91, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,34, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 1,67, su sektöründe ise 0,27 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, 2017 Aralık'ta, bir önceki aya göre yüzde 1,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,47 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,82 yükseldi.

2017 Aralık ayında, sanayideki dört sektörün kasım ayına göre değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,91, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,34, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 1,67, su sektöründe ise 0,27 artış olarak gerçekleşti.

Geçen ay bir önceki aya göre en fazla artış gösteren alt sektörler, yüzde 15,32 ile ham petrol ve doğalgaz ürünleri, yüzde 3,29 ile ana metaller, yüzde 2,72 ile motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) oldu.

Buna karşılık, metal cevherleri yüzde 1,58, giyim eşyası yüzde 0,33 ve kömür ve linyit yüzde 0,07 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Aralık ayında aylık en fazla artış enerjide ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.



Sektörler ve alt sektörler itibarıyla 2017 Aralık'ta Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

Sektörler/Alt Gruplar

Aylık (yüzde)Yıllık (yüzde)Madencilik ve taş ocakçılığı 1,91 16,13İmalat 1,34 16,64Elektrik, gaz 1,67 0,41Su temini 0,27 11,30





(Sürecek)