FİSKOBİRLİK TMO'dan gelen fındığı 1 yıl içerisinde nakde çevirecek

GİRESUN (AA) - FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 bin ton fındığı belirli fiyat ve vadeyle TMO'dan alıp işlemeye başladıklarını söyledi.

Şu ana kadar yaklaşık 2 bin ton fındık aldıklarını belirten Bayraktar, bunları işlenmiş olarak piyasaya arz ettiklerini kaydetti.

Bayraktar, bu fındığı en verimli şekilde kullanmak istediklerini vurgulayarak, "Özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik ortamda bu fındıktan elde edecek olduğumuz bir miktar gelir hem FİSKOBİRLİK'e hem de çalışanlarına nefes payı verecektir. 2 bin tonunu aldık, bundan sonra peyder pey almaya devam edeceğiz." dedi.

Ekonomik dalgalanmanın tüm sektörler gibi kendilerini de etkilediğini dile getiren Bayraktar, şöyle devam etti:

"Çünkü FİSKOBİRLİK de büyük bir camia ve gelir yelpazesi çok geniş değil, yeni yeni kendini toparlamaya çalışıyor. Doğal olarak bir kısım finans kuruluşlarıyla iş yapmak zorundayız. Hem ekonomik olumsuzluklar hem faizlerin yükselmesi, piyasanın daralması bizi bir miktar etkiledi, dolayısıyla 10 ton fındıktan elde edeceğimiz gelir bizim için bir fırsat ve kazanım oldu."

Lütfi Bayraktar, yıllık 10-15 bin ton fındık işlediklerini ifade ederek, TMO'dan alacakları fındığı, bir yıl öncesine ait olması nedeniyle her türlü üründe kullanabilmenin zor olduğunu söyledi.

Fındıklar 1 yıl içerisinde nakde çevrilecek

TMO'dan gelen fındıkları en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini vurgulayan Bayraktar, "Bu 10 bin ton fındığı 6 ay içerisinde işlemeyi, 1 yıl içerisinde de nakde çevirmeyi planlıyoruz. Böyle değerlendirecek olursak yıllık bugün itibariyle işlediğimiz ve değerlendirdiğimiz ürünün 3'te 1'i gibi bir para tutar ki bu bizim için ciddi bir rakam." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, alacakları fındıkları satışının daha hızlı olması dolayısıyla kavrulmuş fındık ile ezme ürünleri olarak işleyeceklerini belirterek, bunun yanında çikolatanın hammaddesi olan füre satışlarının da olacağını aktardı.

Lütfi Bayraktar, TMO'dan alınacak 10 bin ton fındıkla ilgili çıkan kararname için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve emeği geçenlere üreticiler adına teşekkür etti.