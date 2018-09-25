Fidandan sonra kuşkonmaz fidesi de yetiştirecekler

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, bir firma ile imzaladığı protokol çerçevesinde Eskişehir, Hayat ve Muğla'daki üreticiler için 5 bin kuşkonmaz fidesi yetiştirecek.

Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir'e gelen kuşkonmaz üreticisi bir firmanın temsilcileri, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel ve Orman Fidanlığı yöneticileri ile görüştü.

Firmayla imzalanan protokol çerçevesinde kuşkonmazın ekim alanlarının genişlemesi için gerekli fide ihtiyacı Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Modern seralarda ilk etapta 105 günde üretilecek 5 bin kuşkonmaz fidesi, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki, Hatay ve Muğla'daki sözleşmeli üreticilere dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, yeniliklere ve yeni projelere açık bir kurum olduklarını belirterek, ilk kez yetiştirecekleri kuşkonmaz fidesiyle hem ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını hem de bazı dönemler boş kalan seraları daha verimli kullanacaklarını bildirdi.