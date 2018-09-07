Fiat'tan kampanya

İSTANBUL (AA) - Fiat, eylül ayında da otomobil kampanyalarıyla fark yaratmaya devam ediyor.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, ay sonuna dek geçerli kampanya kapsamında 8 bin liralık hurda teşvikine ek olarak, Fiat Egea ailesinde peşin alımlarda 17 bin lira, Fiat 500L modellerinde ise 30 bin liraya kadar nakit indirim desteği sunuluyor.

Kampanya kapsamında, Egea ailesi ile Fiat 500L ve 500X modelleri, 30 bin liraya kadar 15 ay vadeyle yüzde 2,09 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Tercihini, Fiat’ın yetenekli şehir otomobili Panda’dan yana kullanmak isteyenlere ise kampanya süresince 5 bin liraya kadar nakit indirimi sağlanıyor.



