Fiat Professional'dan benzinli fiyatına dizel kampanyası

İSTANBUL (AA) - Fiat Professional'da şubat ayına özel 2018 model Fiat Doblo Combi ve Fiorino Combi modellerinde ay sonuna kadar sürecek benzinli fiyatına dizel kampanyası dikkati çekiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ayrıca 10 yaşından büyük araç sahiplerine özel olarak Doblo, Fiorino, Pratico ve Ducato alımlarında ilave 5 bin lira indirim fırsatı sunuluyor.

Fiat Professional ailesinde şubat ayına özel yepyeni kampanyalar hayata geçiriliyor. Ticaretle uğraşanlar şubat ayı boyunca 2018 model Fiat Fiorino ve Doblo modellerini benzinli fiyatına dizel kampanyasıyla tercih edebiliyor.

Kampanyada ayrıca 10 yaşından büyük araç sahiplerine özel Doblo, Fiorino, Pratico ve Ducato alımlarında ilave 5 bin lira indirim fırsatı da mevcut.

Fiat Professional'ın şubat ayı boyunca geçerli olacak kampanyasında Fiat Doblo Combi, Fiat Doblo Cargo, Fiorino Combi ve Fiorino Cargo modelleri 50 bin liraya kadar 20 aya varan vade ve faizsiz kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Daha büyük bir araca ihtiyaç duyanlar ise 50 bin liraya kadar 30 ay vadeyle 1,49 faizli kredi fırsatıyla Fiat Ducato ve Fullback modellerini satın alabiliyor.