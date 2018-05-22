Fiat Motor Sporları'ndan

İSTANBUL (AA) - Fiat Motor Sporları tarafından düzenlenen "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, 26 Mayıs Cumartesi günü Gaziantep'te düzenlenecek.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Fiat Motor Sporları’nın geçen yıl devreye aldığı "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, bu yıl da devam ediyor.

Türkiye’nin farklı illerinde çok sayıda otomobil tutkununu buluşturan etkinlik, bu kez Gaziantep’te düzenlenecek. 26 Mayıs Cumartesi günü Alleben Göleti otoparkında yapılacak etkinlikte, hafta boyunca Fiat Bayii Topçuoğlu Otomotiv’e gelerek Egea ile test sürüşü yapan otomobil tutkunları kıyasıya rekabet edecek.

Fiat Motor Sporları takım pilotları Fatih Kara ve Yiğit Timur'un öncülüğündeki "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliğine, geçerli ehliyet sahibi olan ve manuel vites otomobil kullanabilen tüm otomobilseverler katılabilecek.

Aktivitede, öncelikle güvenli otomobil kullanımının püf noktalarına dair eğitim alacak olan kullanıcılar, teorik eğitimi takiben Fiat Egea Sedan'ın pist şartlarına özel olarak geliştirilen 1.6 litrelik turbo beslemeli 180 HP'lik versiyonunu deneyimleme fırsatı bulacak.

Aktivite sonunda ilk 3'e giren katılımcılar, podyuma çıkarak madalya ve sertifikalarını Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, takım pilotları Fatih Kara ve Yiğit Timur ile Topçuoğlu Otomotiv yetkililerinden alacak.