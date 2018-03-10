Fiat Egea'da bahar kampanyası

İSTANBUL (AA) - Fiat'ın bahar kampanyası kapsamında, Egea Hatchback, 25 bin lira peşinat ve ayda bin 475 lira taksitle satın alınabiliyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre mart ayında Fiat Egea, Egea Hatchback’te cazip ödeme seçenekleri sunuyor.

Kampanya kapsamında 2018 model Fiat Egea Hatchback modellerine 25 bin lira peşinat ve ayda bin 475 liralık taksitle sahip olunabilirken, zengin donanım içeriğine sahip Stil Paketi de hediye edilmekte.

Kampanyada ayrıca, sınırlı sayıdaki 2017 model Fiat 500X ile yeni 500L modelinde 40 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı mevcut ve 500 Ailesi modellerinde, metalik renk için ekstra ücret alınmıyor.