İSTANBUL (AA) - Fiat Egea, 2016'da olduğu gibi geçen yıl da "Türkiye'nin en çok tercih edilen modeli" oldu.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, 2017'de ulusal pazarda 120 bin 49 adetlik toplam satışa ulaşan Fiat markasının bu "etkin" sonucu elde etmesinde önemli bir paya sahip olan Fiat Egea Sedan, Türkiye’de yılın en çok satan otomobil modeli oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından düzenlenen "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2017 Gladyatörleri" kapsamında, 2017 yılı pazar sonuçlarına göre "Türkiye’nin En Çok Satan Otomobili" unvanıyla başarısı taçlandırılan Fiat Egea Sedan, 42 bin 990 adet satış ile zirvedeki yerini aldı. Hatchback ve Station Wagon karoserli modelleri ile geçen yıl 47 bin 704 satış adedine ulaşan Egea ailesinin, 2015 yılından bu yana gerçekleşen toplam satışları ise 91 bin 638 adede yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, Fiat Egea Sedan'ın, 2016'da olduğu gibi geçen yılın da en çok tercih edilen otomobili olmasından ötürü Tofaş ailesi olarak gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sedan, Hatchback ve Station Wagon karoser seçenekleriyle müşterilerin tercihine sunduğumuz Egea ailesinin Sedan versiyonunun 2017 yılında satış rakamı 42 bin 990 adede ulaştı. Geçtiğimiz yıl toplamda 47 bin 704 adet satış rakamına ulaşan Fiat Egea ailesi, Kasım 2015'te pazara sunulduğu ilk günden bu yana toplamda 91 bin 638 adetlik satış adedine ulaşarak haklı başarısını ortaya koydu. İç pazarda olduğu gibi dünya pazarlarında da satışa sunulduğu ilk günden bu yana önemli bir satış başarısı elde eden Fiat Egea’nın Türkiye’de 2 yıldır en çok satılan model olması bizim için büyük bir gurur."

Fiat markasının, geçen yıl 120 bin 49 adetlik satış ile 2016'ya göre satışlarında yüzde 13’lük artış gerçekleştirdiğini aktaran Aytaç, "Egea’nın artan performansıyla otomobil satışlarımız yüzde 17 artış gösterdi. Bu yıl ayrıca, hafif ticari araç satışlarımız da yüzde 9,2 oranında artış gösterdi. Kasım sonu itibarıyla açıklanan 11 aylık TÜİK verilerine göre, 29 ilde satış şampiyonu olan Fiat markasının gururu Egea model ailesinin 2018 yılında da başarısını artıracağına ve Türkiye pazarında daha fazla müşterinin tercihi olmaya devam edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.