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Ferrari yeni V8 motorlu "Roma"yı tanıttı
İSTANBUL (AA) - Ferrari, yeni V8 motorlu "coupe" modeli "Roma"yı adına ilham kaynağı olan İtalya'nın başkenti Roma’da gerçekleştirilen özel bir müşteri etkinliği kapsamında tanıttı.Ferrari'den yapılan açıklamaya...
Ekonomi 05.12.2019, 16:38
İSTANBUL (AA) - Ferrari, yeni V8 motorlu "coupe" modeli "Roma"yı adına ilham kaynağı olan İtalya'nın başkenti Roma’da gerçekleştirilen özel bir müşteri etkinliği kapsamında tanıttı.
Tasarımı, son teknoloji hafif modüler yapısı ve yenilikçi fonksiyonlarının yanında güçlü performans ve yol tutuş özelliklerine sahip olan Ferrari Roma'da, önde konumlanan ve 4 yıl üst üste yılın motoru seçilen turbo beslemeli V8 motor yer alıyor.
Ferrari Roma'nın 7500 d/d'da 620 HP güç üreten motoru, bu gücünü ilk kez SF90 Stradale'de kullanıma sunulan yeni sekiz kademeli çift kavramalı otomatik şanzımanla tekerleklere ileterek 100 kilometre/saniye'ye 3,4 saniyede ulaşıyor.
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