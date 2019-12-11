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Fed faiz oranını sabit tuttu
ABD Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında bıraktı.
Ekonomi 11.12.2019, 22:57
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında bıraktı.
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