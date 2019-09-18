Fed faiz kararını açıkladı

BRÜKSEL (AA) - ABD Merkez Bankası Fed, faizlerde 25 baz puanlık indirim yapıldığını açıkladı.
Fed, 31 Temmuz tarihinde de politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 – 2,25 aralığına çekme kararı almıştı.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75 - 2,00 aralığına çekti.
BRÜKSEL (AA) - ABD Merkez Bankası Fed, faizlerde 25 baz puanlık indirim yapıldığını açıkladı.
Fed, 31 Temmuz tarihinde de politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 – 2,25 aralığına çekme kararı almıştı.