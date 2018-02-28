FAO Türkiye Ofisi'ne yeni temsilci atadı

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünce (FAO), Türkiye'ye yeni temsilci olarak Viorel Gutu atandı.

FAO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, FAO Tacikistan eski temsilcisi olan Gutu bu hafta yeni görevine başlayacak.

Gutu aynı zamanda FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörlüğü ve FAO Özbekistan Temsilciliği görevini de yerine getirecek.

Moldova vatandaşı olan Gutu, 2014'te FAO Tacikistan Ofisi Başkanı olarak örgüte katıldı. Gutu, görevi süresince ülke ofisinin, ulusal hükümet, Avrupa Birliği ve Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı da dahil olmak üzere önemli bağışçılarla üretken ilişkiler kurması noktasında önemli rol üstlendi.

Ülkesinde bir dönem Tarım ve Gıda Endüstrisi Bakan Yardımcılığı görevi de yapan Gutu, bu dönemde bakanlık ve dairelerinin etkinliğini geliştirmek için geniş çaplı reformlar başlatırken, Moldova'da tarımın geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği ve diğer bağışçılarla görüşmelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gutu, FAO Türkiye Ofisi'nin birçok başarılı çalışmaya imza attığını belirterek, "Bölgemizin giderek artan ihtiyaçlarına cevap vermek için yüksek ve çeşitli kapasiteye sahip güçlü bir ekibi yönetmek bir zevk." ifadesini kullandı.



Gutu'nun odaklanacağı başlıca çalışma alanları arasında, FAO-Türkiye Ortaklık Programı ve FAO-Türkiye Ormancılık Ortaklık Programı'nın uygulanması, FAO'nun Suriye'deki mülteci ve ev sahibi topluluklara hitap eden Suriye Mülteci Dayanıklılık Planı ve Küresel Çevre Fonu'nun iklim değişikliği, arazi bozulması ve biyolojik çeşitlilik projeleri yer alacak.





