Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

FAO Türkiye Ofisi'ne yeni temsilci atadı

- Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün Türkiye Ofisi temsilciliğine Viorel Gutu getirildi

28 Şubat 2018 Çarşamba 12:46
FAO Türkiye Ofisi'ne yeni temsilci atadı
banner230

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünce (FAO), Türkiye'ye yeni temsilci olarak Viorel Gutu atandı.

FAO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, FAO Tacikistan eski temsilcisi olan Gutu bu hafta yeni görevine başlayacak.

Gutu aynı zamanda FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörlüğü ve FAO Özbekistan Temsilciliği görevini de yerine getirecek.

Moldova vatandaşı olan Gutu, 2014'te FAO Tacikistan Ofisi Başkanı olarak örgüte katıldı. Gutu, görevi süresince ülke ofisinin, ulusal hükümet, Avrupa Birliği ve Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı da dahil olmak üzere önemli bağışçılarla üretken ilişkiler kurması noktasında önemli rol üstlendi.

Ülkesinde bir dönem Tarım ve Gıda Endüstrisi Bakan Yardımcılığı görevi de yapan Gutu, bu dönemde bakanlık ve dairelerinin etkinliğini geliştirmek için geniş çaplı reformlar başlatırken, Moldova'da tarımın geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği ve diğer bağışçılarla görüşmelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gutu, FAO Türkiye Ofisi'nin birçok başarılı çalışmaya imza attığını belirterek, "Bölgemizin giderek artan ihtiyaçlarına cevap vermek için yüksek ve çeşitli kapasiteye sahip güçlü bir ekibi yönetmek bir zevk." ifadesini kullandı.

Gutu'nun odaklanacağı başlıca çalışma alanları arasında, FAO-Türkiye Ortaklık Programı ve FAO-Türkiye Ormancılık Ortaklık Programı'nın uygulanması, FAO'nun Suriye'deki mülteci ve ev sahibi topluluklara hitap eden Suriye Mülteci Dayanıklılık Planı ve Küresel Çevre Fonu'nun iklim değişikliği, arazi bozulması ve biyolojik çeşitlilik projeleri yer alacak.


Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Gıda Ve Tarım Örgütü (FAO)FAO Orta Asya Alt Bölge OfisiFAO Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim