Fanta’dan müzik tutkunlarına iki büyük sürpriz

İSTANBUL (AA) - Fanta_tr Instagram hesabındaki sorulara yanıt veren tüketiciler, yaz aylarında hit olacak şarkıya Hadise ve Youtuber Orkun Işıtmak ile birlikte karar veriyor.
Parçanın sözlerinde, enstrümanlarında, melodisinde, Hadise’nin şarkıyı söylerken giyeceği giyside, kısacası şarkının her unsurunda müzik tutkunu Fanta tüketicilerinin tercihleri belirleyici olacak. Yanıtlar, Instagram’ın hikayeler bölümünde “Anket(poll)” özelliği kullanılarak veriliyor.
Fanta ayrıca her an yer yerde doyasıya müzik dinleyebilmeleri için tüketicilerine internet hediye ediyor. Promosyonlu Fanta Portakal 330 ml ve Fanta Limon-ta 200 ml kutularının açma halkalarında 1 GB internet, Fanta tutkunlarını bekliyor.