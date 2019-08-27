Faiz indirimi konut piyasasını canlandırdı

KONYA(AA) - Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, AA muhabirine, konut kredisi faiz oranlarının düşmesiyle piyasaların hareketlendiğini söyledi.
Gayrimenkul sektörünün bir süredir durağan olduğunu dile getiren Altınay, şöyle konuştu:
Altınay, Konya'nın konut satışında önde gelen illerden olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Özellikle konut alacak vatandaşlar varsa düşük faiz oranlarıyla birlikte hiç vakit kaybetmeden gayrimenkule yatırım yapmaya devam etsinler. Konya'da depreme dayanıklı, hayat standartları yüksek, güvenlikli ve kaliteli konutlar inşa ediliyor. Metrekareler de oldukça yüksek. Yani İstanbul, Ankara ya da İzmir'e nazaran bizdeki konutların metrekareleri neredeyse yüzde 50 daha fazla. Konya, yatırım yapılan iller arasında yer alıyor. Bu yüzden hem yurt dışından hem de yurt içinden konuta olan talep oldukça fazla."
Yatırımcılara tereddüt etmeden gayrimenkule yatırım yapmalarını tavsiye eden Altınay, "Bu zamana kadar gayrimenkul hep kazandırdı. Bundan sonra da kazandıracak." diye konuştu.