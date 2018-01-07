Eyüp Sabri Tuncer Amerika pazarına da girdi

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, kolonya dışında kişisel bakım ürünleri ürettikçe ihracat pazarlarının genişlediğini belirterek, "ABD'nin en büyük mağaza zincirlerinden birinde kişisel bakım ürünlerimiz satılacak. ABD pazarıyla ilgili beklentimiz yüksek." dedi.

Türk kolonyası dendiğinde akla gelen ilk marka olan Eyüp Sabri Tuncer, artık ürettiği kişisel temizlik ve kozmetik ürünleriyle de dünya pazarlarına açılmaya başladı.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Engin Tuncer, yıllardır Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Irak gibi pazarlara kolonya ihraç ettiklerini ancak kişisel bakım ürünlerinde ihracata geçen yıl başladıklarını ifade ederek, "94 yıllık firmayız. Çok uzun yıllar sadece kolonya yaptık. İnsanlar bizden farklı ürünler de bekledi. Yaptırdığımız marka araştırmasına göre, tüketiciler bizden temizlik grubu ürünlerini de görmek istiyor. Bunun üzerine, sabunlar, oda kokuları, kremler, losyonlar ve mumlar gibi 15 çeşitten fazla ürün yelpazesine ulaştık. Bunların alt kırılımları ile fabrikamızda 478 değişik etiketli ürün üretiyoruz. Ürün çeşidimiz arttıkça dünyada yer alma imkanımız da arttı." diye konuştu.

Tuncer, AB pazarı yanında Tayland, Irak, Dubai, Suudi Arabistan, Güney Kore ve ABD'ye de ürün sattıklarına işaret ederek, "Genişleyen bir pazarımız var. Artık yurt dışındaki bütün fuarlara yoğun şekilde katılıyoruz. Yıllık ihracatımız 2 milyon dolar civarında. Hong Kong'la da temastayız. İhracatımız kısa sürede bu konuştuğumuz rakamların on misline çıkabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke ve bölgelere göre ürün tercihlerinin değiştiğine de dikkati çeken Tuncer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tütün, lavanta, amber gibi kokular Avrupa'ya gidiyor, Uzak Doğu, ağırlıklı olarak gül suyu ve doğal, zeytinyağlı ürünleri tercih ediyor. Uzak Doğu ile ilgili umudumuz çok fazla. 'İstanbul'un Kokuları' adında bir ürün grubu çıkardık, Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşı, Kız Kulesi isimli ürünler var. Bunlar baharatlı, odunsu parfümsü kokular. Arap piyasası baharatlı kokuları sever. Avrupa da artık bu tür kokulara yöneldi. Koku trendleri de aynı moda gibidir. Bazen baharatlı, bazen şekerli kokular gider. Eskiden standart kokular vardı, tütün ve limon gibi. Şimdi Japon kirazı, beyaz çay gibi farklı kokulara ağırlık veriyoruz. Irak pazarına daha çok oda kokusu gönderiyoruz, o tip ürünleri seviyorlar. Suudiler daha kuvvetli kokuları tercih ediyor. ETS 1923 isimli daha üst segment bir markamız var. Oraya bu markamızdaki kokuları gönderiyoruz."

Tuncer, ABD'nin en büyük zincir marketlerinden TJMAXX ile görüştüklerini ifade ederek, ABD'nin tüm eyaletlerinde yaygın ağı bulunan bu marketlerde artık ürünlerinin satılacağını bildirdi. Ağırlıklı olarak duş jeli, şampuan, krem ve vücut losyonu gibi ürünlerin talep edildiğini söyleyen Tuncer, "Çok büyük 10 bin metrekarelik mağazaları var. ABD'nin en yaygın mağazası. ABD pazarıyla ilgili beklentimiz yüksek. Fiyat ve kalitemiz çok çok iyi." diye konuştu.

- Merdiven altı açık parfüme alternatif

Eyüp Sabri Tuncer olarak sürekli yeni ürünler üzerinde çalıştıklarını belirten Tuncer, "Bu yıl şampuanlarımız, sıvı sabunlarımız çıktı. Vücut spreylerini yeni tasarladık. ABD'ye gönderdik hemen. Bu ürünü, açık parfüme alternatif olarak ürettik. Açık parfümler, merdiven altı, nerede üretildiği belli değil. Yurt dışına da satacağız." dedi.

Tuncer, kolonyanın ana vatanı olarak bilinen Almanya'nın Köln kentine de kolonya sattıklarını ifade ederek, "Bize 'tereciye tere mi satıyorsunuz' diyeceksiniz. Ürünlerimiz dünya standardında olduğu için her yere veriyoruz, Köln'e de veriyoruz. Kolonya zaten Köln suyu olarak geçer." ifadesini kullandı.

Kolonya için helal belgesi de çıkartacaklarını kaydeden Tuncer, bu belge için Malezya'da başvuru yaptıklarını ancak artık burada da sistemin başlamasıyla Türkiye üzerinden bu belgeyi alacaklarını dile getirdi.

Dermokozmetik alanına da gireceklerini aktaran Tuncer, daha sonra da doğal dezenfektan niteliği taşıyan temizleyici ürünler alanında yeni ürünleri piyasaya sunacaklarını açıkladı.