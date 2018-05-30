Eximbank'tan Eskişehir'deki ihracatçılara 151 milyon dolar kredi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Eximbank Eskişehir İrtibat Ofisinin açılışından bu yana büyük performans sergilediğini belirterek, Eskişehirli firmalara 151 milyon dolar ihracat kredisi, 32 milyon dolar da sigorta desteği sağlanmasına aracılık ettiğini söyledi.

Güler, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nde düzenlendiği mayıs ayı meclis toplantısında, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi ve ETO Hizmet Binası projesinde sona yaklaştıklarını dile getirerek, projenin hayata geçirilmesinde katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Projenin bugünlere gelmesinin kolay olmadığını ifade eden Güler, şöyle konuştu:

"Toplam 22 milyon liralık bütçeyle 74 milyon liralık projeye başladık. Bütçe tasarrufu, hibe ve sponsorluk gelirleriyle Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'ni bugünlere ulaştırdık. Bir yandan kalıcı eser projeleri için çalışırken diğer yandan üyelerin finansman sorunlarına yöneldik. 2017 ve 2018 yılında ETO'nun öz kaynaklarının da kullandırılması sayesinde üyelere sağlanan Nefes Kredisi 90 milyon liraya ulaştı. Eximbank Eskişehir İrtibat Ofisi de açılışından bu yana büyük performans sergiledi. Ofis Eskişehirli firmalara 151 milyon 115 bin 993 dolar ihracat kredisi, 32 milyon 437 bin 426 dolar da sigorta desteği sağlanmasına aracılık etti."

Güler, ETO Akademi'nin 2017-2018 eğitim ve seminer dönemini mayıs ayında tamamladığını hatırlatarak, bu süre zarfında 6 farklı başlıkta düzenlenen 139 etkinlikte 5 bin 126 kişiye eğitim ve seminer verildiğini vurguladı.

ETO Akademi'deki girişimcilik eğitimleri sayesinde kendi iş yerini açan kişi sayısının ise 332'ye ulaştığını dile getiren Güler, üyelerin sektörel gelişimlerine de önem verdiklerini sözlerine ekledi.

ETO'nun meclis, komite, organ üyeleri, yönetim kurulu ve eski meclis başkanlarının da katıldığı toplantının ardından Güler ve beraberindekiler Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nde incelemelerde bulundu.