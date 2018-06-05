Ev kurmak ve yenilemek isteyenler Hepsiburada'yı tercih ediyor

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu Hepsiburada, ev kurmak ve evini yenilemek isteyenleri milyonlarca çeşit ürünle buluşturuyor.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada Trend Verileri, Ocak-Mayıs 2018 döneminde Türkiye'nin internette en çok yatak, halı, perde ve nevresim takımı satın aldığını ortaya koydu.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Muğla'nın alışverişin en çok yapıldığı şehirler olarak dikkati çektiği verilerde, yaş ve cinsiyet dağılımı incelendiğinde ev ve yaşam ürünlerine en çok; 24-26 yaşındaki kişilerin talep gösterdiği, yüzde 69 oranla erkeklerin kadınların önüne geçtiği gözlemleniyor.

Bünyesinde barındırdığı 120 binden fazla ev tekstili ürünü, 25 binden fazla mobilya ve yüzde 40’a varan avantajlı fiyatların yan sıra, ürünleri ev konforunda deneme fırsatı sunan Hepsiburada, ev kurmak ve evini yenilemek isteyenler tarafından tercih ediliyor.





- Visko trendi yükseliyor





Hepsiburada yatak alışverişi verilerine göre visko yataklara talebin oranı geçen yıla göre yüzde 40 arttı. Yatak seçimini gönül rahatlığıyla ev konforunda yapmak isteyenler, binden fazla yatak çeşidiyle Hepsiburada’yı tercih ediyor.

Yatak kategorisinde en çok satılan boyut 90x190 olurken, daha geniş boyutlu yatak tercihleri de günden güne artış gösteriyor. Visko trendinin yükselişte olduğu yastık kategorisinde en çok ortopedik/visko, ardından elyaf ve son olarak silikon yastık ilgi görüyor.





- 30 bine yakın halı çeşidiyle en büyük sanal halı mağazası





Hepsiburada bünyesinde barındırdığı 30 bine yakın halı çeşidiyle tüketicilere yüzde 40’a varan indirimler sunuyor.

Türkiye’de internette en fazla halı alındığını gösteren verilere göre, en çok makine halısı, ardından dokuma halı tercih edildiğini ortaya koyuyor.

En çok talep oturma odası halılarına olurken, ardından canlı renkler ve desenleriyle dikkati çeken çocuk odası halıları geliyor.

Hepsiburada ayrıca site üzerinde yapılan halı aramalarının da geçen yıla göre yüzde 80 arttığını belirtiyor.





- Tül perde yerini store perdeye bırakıyor





e-ticaret alışverişlerinde perde arama oranı geçen yıla göre önemli artış gösteriyor. Hepsiburada’da en çok store perde tercih edilirken, fon perde ve tül perde siparişleri store perdenin hemen ardından geliyor.

Ekstra indirimli fiyatları ve yaklaşık 9 bin perde çeşidiyle herkes aradığı perdeyi Hepsiburada’da bulabiliyor.



