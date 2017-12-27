ETO'dan sanayi sitesindeki 50 yıllık üyelere vefa plaketi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, sanayi sitesinde 40 ve 50. yılını dolduran üyelere, şehir ekonomisi ve odaya verdiği katkılardan dolayı "vefa plaketi" takdim etti.

ETO Yunus Emre Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen törende konuşan Oda Başkanı Metin Güler, 124 yıllık köklü tarihi ve geçmişi ile Eskişehir’in en güçlü ekonomi kuruluşu ETO'nun bugünlere yıllardır emek veren üyelerinin katkısıyla geldiğini kaydetti.

Güler, şöyle konuştu:

"ETO bugün şehre yılda 600 milyon lira katkı sağlayacak Eskişehir Fuar Kongre Merkezi yapıyorsa, yeni hizmet binası inşa ediyorsa, projelerle ve yeni birimler üyelerine hizmet ediyorsa, odamızın müzesi varsa bunda siz kıymetli ticaret erbaplarımızın büyük emeği var. Sizler odamıza ve Eskişehir ekonomisine 40 yılı aşkın bir zamandır hizmet verdiniz. İstihdama ve üretime katkı sağladınız. Mesleğinizi ve işletmenizi sizden sonra gelen kuşaklara aktararak şehrimizin ekonomisine değer kattınız. Sizlerden aldığımız emaneti daha ileri taşımak için gayret gösteriyoruz."

- "Yaşam Merkezi Projesini hayata geçireceğiz"

Güler, sanayi sitesinde bulunan ve 40 yılı aşkın hizmet veren üyelere vefa göstermek istediklerini dile getirerek, şunları ifade etti:

"İlk olarak sanayi sitesinde faaliyet gösteren büyüklerimiz için tören tertip ettik. Diğer sektörlerdeki büyüklerimizle de bir araya geleceğiz. Eskişehir’e ve odamıza emek veren tüm üyelerimize vefamızı göstereceğiz. Ayrıca üyelerimizin yaşlılığında da yanında olabilmek için önümüzdeki dönemde Yaşam Merkezi Projesini de hayata geçireceğiz. ETO üyelerinin hayatının ileriki dönemlerinde de rahat edebileceği, hak ettiği şekilde ağırlanacağı bir yaşam merkezi olacak. Her birinize, şehrimize ve odamıza verdiğiniz katkı için içtenlikle teşekkür ediyorum."

Üyelere plaketleri ETO Başkanı Güler ve Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Ara tarafından takdim edildi.

