ETO haziran ayı meclis toplantısı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, yeni dönem milletvekillerinin Eskişehir için Ankara'da lobicilik yapmasını istediklerini bildirdi.

Güler, haziran ayı meclis olağan toplantısında yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarının Türkiye ve Eskişehir'e hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin artık acilen ekonomiye odaklanmasının ve iktisadi yol haritasının hayata geçirilmesinin gerektiğini ifade eden Güler, şöyle konuştu:

"Eskişehir'i mecliste temsil etme başarısı gösteren milletvekillerini kutluyorum. Milletvekillerimizin Ankara'da Eskişehir lobisi oluşturması gerekiyor. Lobi oluşturabilen, birlik ve beraberlik içinde hareket eden şehirler ön plana çıkıyor. Bir arada olmayı beceren kentler çok hızlı ilerliyor. Alacağınız bir karar o kenti bundan sonraki süreçte 10 yıl öteye götürebilir. Milletvekillerimiz TÜLOMSAŞ için harekete geçmelidir. Yüksek hızlı tren projesinin TÜLOMSAŞ tarafından hayata geçirilmesi gerekiyor. Yeni seçilmiş milletvekillerimiz inşallah yüksek hızlı trenin TÜLOMSAŞ'ta yapılmasını sağlarlar. Yeni dönemde görev alacak milletvekillerinin Hasan Polatkan Havalimanı'na yönelik adım atması gerekiyor. Kuzey çevreyolu acilen hayata geçirilmelidir. Yeni dönem milletvekillerimizin lobicilik yapmasını istiyoruz. Gün birlik olma günü. Yeni dönemde daha fazla sorumluluk almalıyız. Korkmadan, yılmadan, ısrarlı şekilde bu noktada hareket etmeliyiz."