ETO Başkanı Güler'den Zafer Türker için başsağlığı mesajı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Litvanya'nın Eskişehir'deki fahri konsolosluğunu yürüten eski Hisarlar Grup Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Türker'in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Türker'in iş hayatında büyük sorumluluklar üstlendiğini belirten Güler, şunları kaydetti:

"Şehrimizin değerli iş insanlarından ve Litvanya'nın Eskişehir Fahri Konsolosu Zafer Türker'i erken kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Merhum Zafer Türker, genç yaşına rağmen iş hayatında büyük sorumluluklar almış, şehrimizin önemli markalarından biri olan Hisarlar Grup'un küresel bir şirket olmasına katkı sağlamıştır. Eskişehir ekonomisinin uluslararası pazarlardan daha çok pay alması için çalışan, üreten, istihdam ve katma değer yaratan Zafer Türker'in vefatı iş camiamızı sarstı. Bu duygu ve düşüncelerle şahsım ve ETO adına merhum Zafer Türker'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim."

