Et ve Süt Kurumundan karantina açıklaması

ANKARA (AA) - Et ve Süt Kurumu, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan özel sektöre ait bir işletmede şarbon hastalığının görülmesi üzerine firmanın karantinaya alındığını bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, Ankara Gölbaşı ilçesinde bulunan özel sektöre ait bir işletmeye Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edilen 3 bin 959 adet büyükbaş kesimlik hayvan getirtildiği belirtildi.

Kesimi yapılan söz konusu hayvanların veteriner hekimler tarafından muayenesinin yapıldığının ifade edildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan muayene sonucu numune alınarak Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsüne gönderilmiş ve sonuç anthrax (şarbon) yönünden pozitif çıkmıştır. Kesilen hayvanlara ait karkas etler Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü elemanları gözetiminde imha edilmiş, işletmeye karantina uygulanarak tüm giriş ve çıkışlar yasaklanmış, geriye kalan hayvanların aşılama işlemleri tamamlanmıştır.

Söz konusu etlerin piyasaya sürülmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Hastalığın çiftlik dışındaki başka hayvanlara bulaşmaması için de gerekli bütün tedbirler alınmış olup, endişe edecek bir durum bulunmamaktadır."



