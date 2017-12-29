"Et tüketimi çeşitlendirilmeli"

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, et tüketiminin koyun, keçi, hindi, kaz ve ördekle çeşitlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, 2016'da 1 milyon 879 bin ton olan tavuk eti üretiminin bu yıl rekor kırarak 2 milyon tonu aşacağını belirtti.

Hindi eti üretiminin ise bu yıl 50 bin tonda kalmasını beklediklerini bildiren Bayraktar, "2016'da 2 bin 117 ton kaz, 421 ton ördek eti üretildi. Bu rakamlar rahatlıkla 4-5 katına çıkarılabilir. Üstelik hindi, kaz gibi kanatlılardan tavuktan çok daha fazla et verimi elde edilebiliyor. Bir tavuktan elde edilen ortalama et 1,7 kilogramda kalırken, hindide bu rakam 10 kilograma çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, kırmızı et üretiminin önemli kısmının sığır etinden oluştuğunu, üretimde koyun ve keçi etinin payının artırılması gerektiğini ifade etti.

Et tüketiminin de koyun, keçi, hindi, kaz ve ördekle çeşitlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Kırmızı ette koyun, keçi eti üretimi ve tüketimi, kanatlıda hindi, kaz ve ördek eti üretimi ve tüketimi artırılmalıdır. Halen, ülkemizde 14 milyon 659 bin sığır, 157 bin manda, 33 milyon 562 bin koyun, 11 milyon 11 bin keçi mevcudu vardır. Anadolu, küçükbaş hayvancılığa son derece uygundur. Bu topraklarda rahatlıkla 1 milyonun üzerinde manda, 50-60 milyon koyun, 15-20 milyon keçi beslenebilir."