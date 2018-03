Et fiyatlarında "yem" etkisi

- Türkiyem-Bir Yönetim Kurulu Başkanı Karakuş: - "Yem fiyatlarının düşmesi et fiyatlarını da düşürebilir" - TÜKETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Tunç: - "Arz-talep dengesini karşılamayan et üretimi fiyatlara yansıyor. Uygun yem fiyatları et üretimini artırarak fiyatların makul seyretmesini sağlayabilir"