"Estetik operasyonları kişinin psikolojisine de iyi geliyor"

İSTANBUL (AA) - Medicana International İstanbul Hastanesi Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Kutlu, belli bir tedavi ya da operasyon geçiren insanların sonraki süreçlerde estetiğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, estetik operasyonlarının kişilerin psikolojilerine de iyi geldiğini bildirdi.

Kutlu, yaptığı yazılı açıklamada, estetik operasyonlarının kişilerin sağlığına ve psikolojisine nasıl etki ettiğinden bahsetti.

Belli bir tedavi ya da operasyon geçiren insanların, sonraki süreçlerde estetiğe ihtiyaç duyduğunu aktaran Kutlu, estetik operasyonlarının kişilerin psikolojilerine de iyi geldiğini aktardı.

Kutlu, özellikle meme cerrahisi sonrasında estetik görüntünün kadınların üzerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bir yandan çocuğu için doyum organı iken, diğer yandan kadının kendisi için de olmazsa olmaz bir organ. Bu nedenle memesini kaybetmiş bir hanımefendi kanserden kurtulmuş olsa bile sağlığına tam kavuşmuş sayılmıyor aslında. Çünkü biz sağlığın tanımını yapıyorken sadece bedensel değil ruhsal sağlığı da buna katmak ve bunları bir bütün olarak düşünmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Günlük yaşantı çerçevesinde kurulan iletişimde yüzün çok önemli olduğunu bildiren Kutlu, yapılabilecek cerrahi veya cerrahi dışı girişimler olduğu bilgisini verdi.

Kutlu, bunların çok kısa zamanda yapılabilen, çok kısa zamanda iyileşebilen ve kişiyi tekrar hayata döndüren girişimler olduğunu belirterek, bu operasyonların bireyi iş yaşamından ya da günlük yaşamından uzun süre uzaklaştırmadığını, 50 dakikalık bir girişimle yeni bir göğüse kavuşulabileceğini anlattı.

Kutlu, 20-30 yaş arasında en sık yaptıkları ameliyatların burun estetiği, meme büyütme ameliyatı ve liposuction olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun yanında botulinum toksin uygulamaları ve dudak dolgusu da bu yaş grubunda sık yaptığımız estetik uygulamalardan. 30-40 yaş arası artık yaşlanma belirtilerinin yavaş yavaş ortaya çıktığı dönem. Bu nedenle deri nemlenmesini, gençleşmesini ve kolajen üretimini arttıran PRP, kök hücre veya somon DNA uygulamaları gibi ameliyatsız uygulamalar ve tabi ki dolgu- botulinum toxsin uygulamaları bu yaş grubunda revaçta. 40 yaş üstünde ise meme küçültme ve dikleştirme ameliyatları, karın germe ameliyatları, yüz germe ve göz kapağı ameliyatları en sık yaptığımız ameliyatlardan. Ameliyatsız estetik uygulamalar bu yaş grubunda da sıkça talep ediliyor."