ESTAŞ'tan istihdama katkı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, eksantrik mili üreten ESTAŞ fabrikası İŞ-KUR ile ortaklaşa 150 kişiyi kapsayan işbaşı eğitim programı düzenledi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, programda konuşan Sivas Valisi Davut Gül, ülke genelinde bir istikrar ortamı olduğunu belirterek, ''ESTAŞ'ın bir hedefi var. 2023 yılında çalışan sayısını 2023'e çıkarmak. Bu noktada zaman zaman gerekli adımları atıyorlar.'' ifadelerini kullandı.

Gül, devletin, eğitim, sağlık, güvenlik adalet ve altyapı gibi alanlarda hizmetler yaptığını aktararak, ''2. Organize Sanayi Bölgesi'nde önemli çalışmalar yapıldığını da söylemekte fayda görüyorum. Sivas'ın istihdamını artıracak olan özel sektör. ESTAŞ Sivas'ın, bu ülkenin bir serveti. Devlet olarak desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ise il genelinde en büyük istihdamı gerçekleştiren ESTAŞ yetkililerine teşekkür ederek, kursiyerlere çalışmalarında başarılar diledi.

2017 yılından bugüne kadar 650 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Yılmaz, ülke genelinde çalışan kişi sayısının ise 29 milyon 314 bin kişi olduğunu kaydetti. İstihdam oranının yüzde 48,7'ye yükseldiğini aktaran Yılmaz, ''Ülke olarak önceliğimiz yüzde 10,2 olan işsizlik oranını yüzde 5'e çekmek. Bunun için daha çok yatırım yapılması lazım. Yatırım yapmadan işsizliği azaltmak mümkün değil. Yatırımcılarımız da ilimizde bir takım çalışmalar yapıyorlar. Özellikle 2. Organize Sanayi Bölgesi faaliyete geçtiği zaman işsizlik bir nebze daha azalmış olacak.'' açıklamasında bulundu.

ESTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin de 2018 yılında ikinci kez eğitim programı düzenlediklerini belirterek, "Kurum olarak azim ve gayretle çalışıyoruz. Bu eğitim programını başarıyla tamamlayan arkadaşlarımız iş başı yaptıktan sonra çok çalışarak ESTAŞ ailesine önemli katkılar sunacaklar." ifadelerini kullandı.

İŞ-KUR İl Müdürü Hikmet Canpolat ise kursiyerlerin yaklaşık 6 ay sürecek eğitimlerinin başarıyla gerçekleşmesi temennisinde bulundu. Sivas'ın istihdam noktasında önemli mesafeler kat ettiğini ifade eden Canpolat, birçok yatırımcının kente geldiğini ve yatırım yapacağını aktardı.



Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Kadir Boztepe ise SGK olarak ESTAŞ ile kurumsal bir ilişki içerisinde olduklarını belirtti.





