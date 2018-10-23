ESOGÜ ile EOSB arasında protokol

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli bir protokole imza attı.

EOSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sanayi ile üniversitenin birbirini tanıması ve işbirliğinin arttırılması için protokol çerçevesinde bir araya gelen taraflar, ortak çalışmaları planlayarak faaliyetlerin takibine yönelik protokol hazırladı. Protokol kapsamında konu başlıklarının da belirlendiği toplantıda protokol ekibi de oluşturuldu.

EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, bu protokolle orta ve uzun vadede üniversitedeki bilgi birikiminden yararlanmak suretiyle sanayinin inovasyon ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimlerine geçiş yapmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Rektör Şenocak ise üniversitenin imkanlarını sanayiye açarak il sanayisinin gelişmesine katkıda bulunmak istediklerini vurguladı.

Protokol töreninde ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çabuk, EOSB Yönetim Başkan Vekili Metin Saraç, EOSB Yönetim Kurulu üyeleri Riza Zeydan, Yavuz Ayva ve Hamza Tınas ile EOSB Bölge Müdürü Erhan Tatar da katıldı.