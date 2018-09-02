ESO'dan üyelerine 1 milyon dolar proje desteği

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO), yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren üyelerine, danışmanlıktan eğitime, kapasite artırımından ticaret heyeti organizasyonlarına kadar 3 yılda 1 milyon dolar proje desteği sağlayacak.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, yazılı açıklamasında, "Eskişehir Yapı Malzemeleri Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi" ile önemli adımlar attıklarını, bunun kentteki ihracat seferberliğinin önemli aşamalarından biri olduğunu vurguladı.

Göreve geldiklerinden bu yana Eskişehir sanayisinin ihracat ile büyüyeceği bilincinde olduklarını belirten Kesikbaş, "İhracatçı firmalarımız ihracat kapasitelerini artırarak, ekonomiye daha çok katkıda bulunacaklar. Eskişehir'de yapı malzemeleri sektöründe iş birliğinin ve ihracat kabiliyetlerinin geliştirilmesinin yanı sıra yeni ve katma değerli ürünlere geçiş de projenin ana amaçları arasında yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

- Proje bütçesi 1 milyon dolar

ESO'nun projesi dahilinde bakanlık tarafından katılımcı firmalara yüzde 75 oranında hibe sağlanacağına da değinen Kesikbaş, şunları kaydetti:

"İhtiyaç analizleri, eğitimler, yurt dışı pazarlama faaliyetleri, ticaret ve alım heyetleri, özel danışmanlık gibi birçok destek kalemi katılımcı üyelerimize sağlanacak. Proje kapsamında firmalarımıza sunulacak eğitim, danışmanlık ve yurt dışı organizasyon hizmetleriyle sektördeki firmaların toplam ihracat tutarlarının, ihraç edilen ürünlerin çeşitliğinin ve katma değerinin en az yüzde 10 oranında artırılması hedeflenmektedir. Üç yıl boyunca uygulanacak projenin bütçesinin ise 1 milyon doları aşması bekleniyor. Projenin koordinatörlüğünü ESO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk yapacak."

Kesikbaş, Türkiye'nin 2023 yılı hedefi olan 500 milyar dolar ihracat planında yapı malzemeleri sektörünün önemli bir paya sahip olduğunu belirterek, "Odamızın projesi, yapı malzemeleri sektörü içinde birbirini tamamlayan ürünler üreten üyelerimizi bir araya getirecek. Bütüncül bir kümelenme yaklaşımıyla projemiz hem bölgemizin hem de ülkemizin ihracat performansına katkıda bulunulacak." değerlendirmesinde bulundu.