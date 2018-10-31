ESO Meslek Grupları Fuarları devam ediyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından düzenlenen Meslek Grupları Fuarları'nın 8'incisinin açılışı gerçekleştirildi.

ESO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ESO üyelerinin birbirlerini daha iyi tanıma ve iş potansiyellerinin arttırılmasına yönelik düzenlenen fuarlarda bu hafta cam, seramik, pişmiş kil, çimento ve hazır beton sanayi firmaları yer aldı.

Fuarın açılışında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, fuarlara bugüne kadar yaklaşık 5 bin ziyaretçinin katıldığını vurguladı.

Eskişehir'de inşaat sektörüne yönelik daha fazla yatırım yapılabilecek bir alan olduğunu ifade eden Kesikbaş, şunları kaydetti:

"Eskişehir'de özellikle inşaat imalat sanayine yönelik yatırımlara ihtiyaç var. Bu alanda yatırımlar karlı olabilir. Eskişehir'de yatırım için uygun iklim var. Bunu da ESO Fuarı'nda gözlemledik. ESO tarafından düzenlenen sektör fuarlarının sonuna doğru yaklaşıldı. Son iki fuarımız kaldı. Ardından aralık ayı içerisinde yerli malına yönelik bir fuar daha gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda ithal ettiğimiz ürünleri burada sergileyerek kendi üretebileceğimiz, yerlileştirebileceğimiz ürünlerin üretimlerini gerçekleştirerek iş yapabilme kabiliyetlerimizi ön plana çıkaracağız. Bunun dışında bir diğer fuar günü de İstanbul ve Bursa ile sağlamış olduğumuz iş birliği çalışmalarıyla bu iki şehirde bir Eskişehir tanıtım günleri fuarı gerçekleştireceğiz. Firmalarımız ile katılım sağlayarak burada Eskişehirli firmalarımızı İstanbul ve Bursa sanayicilerine tanıtacağız."

Konuşmanın ardından AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan'ın katıldığı fuarda stantlar gezildi.