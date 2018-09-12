ESO Meslek Grupları Firma ve Ürün Tanıtım Fuarları başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO) üyelerinin birbirini daha çok tanımasına ve birlikte iş yapma kabiliyetini arttırmaya yönelik hayata geçirdiği "ESO Meslek Grupları Firma ve Ürün Tanıtım Fuarları", eşya imalat sanayi alanında üretim yapan firmalar ile başladı.

ESO Hizmet Binası'ndaki fuarın açılışına AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör Yardımcısı Ahmet Çabuk, ESO Meclis Başkanı Süha Özbay ve diğer ilgililer katıldı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Karacan, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, fuarlarla komitedeki sanayicilerin birbirini tanımasının amaçlandığını kaydetti.

Sanayicilerin birbirini tanımadan ticaret ve alışveriş yapmasının zor olduğunun altını çizen Karacan, şöyle konuştu:

"Sanayici gündüz demir kapıların arkasına girip akşam çıkıyor. Ne komite ile ne de komşuları ile irtibatı var. Bunu düzeltmek adına Eskişehir Sanayi Odamız çok güzel bir fikir düşünmüş. Bu anlamda kendisine yardımda bulunan diğer kurumlarımıza da teşekkür ederim. Amacımız sizin işlerinizi, ticaretlerinizi, sanayinizi, üretiminizi güçlendirmek. İnşallah bu çalışmaları daha da artıracağız. Dünya ile entegre olacağız. Ancak önce kendi çevremizi, kendi şehrimizi, ülkemizi sonra dünyayı tanıyabiliriz. Çok çalışıp çok üreteceğiz."

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Kesikbaş ise fuarlar ile amaçlarının sanayicinin birbirini tanıması, anlaması ve işbirliği geliştirmesi olduğunu vurguladı.

Kentteki sanayicinin birbiriyle daha fazla ticaret ve alışveriş yapması gerektiğini anlatan Kesikbaş, şunları söyledi:

"Bu anlamda fuarlar aralık ayına kadar devam edecek. Yerli malı ile ithal mallara yönelik bir fuarımız daha olacak. Yurt dışı mallarını burada sergileyip benzerlerini yapabilecek firmaları çağıracağız. İstiyoruz ki paramız yurt içinde kalsın. Bu anlamda çalışmalar yapacağız. Meslek komitelerimiz fuarlarının yanı sıra ithalatın önünü kesmek içinde bir dizi çalışma yapacak. İthal malların yerli olarak üretimi içinde fuar yapılacağız. Yurt dışı mallarını burada sergileyip benzerlerini yapabilecek firmaları çağıracağız. Paramız yurt içinde kalmasını istiyoruz."

Konuşmaların ardından fuara katılanlar stantları gezerek firmaların üretimleri ve kurumların çalışmaları hakkında bilgi aldı.