Eskişehirli Ar-Ge savunma şirketine AB'den ödül

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) kurulu bulunan TVARC Ar-Ge savunma şirketi, "Endüstriyel üretimler için katı yağlayıcı tabanlı nano-boyutlu kaplamalar" adlı projesiyle AB Horizon 2020 Programı kapsamında "Mükemmeliyet Mühürü Ödülü" aldı.

Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, TVARC firmasının ESOGÜ nanobilim ve nanoteknoloji alanında yüksek lisans öğrencisi Caner Musaoğlu tarafından kurulduğunu belirtti.

Desteklenen bir projenin güzel sonuçlara ulaşabileceğinin görüldüğünü vurgulayan Şenocak, "Ar-Ge ve teknoloji üreten firmaların daha da gelişme ve büyümesi en büyük dileğimiz. Ülkemizin de desteklediği programlardan daha fazla destek almalıyız. ESOGÜ olarak biz hocalarımızı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz da TVARC firmasını KOSGEB'in Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı'ndan faydalandığını duyurdu.

Yılmaz, KOSGEB ve ESOGÜ tarafından desteklenen firmanın ödül almasının Eskişehir için önemine değindi.

TVARC Ar-Ge savunma şirketi ortaklarından Caner Musaoğlu ise proje fikrini yüksek lisans çalışmaları sırasında ortaya çıkarttığını kaydetti.

Daha sonra projeyi ticarileştirme konusunda arkadaşlarıyla yaptıkları çalışmayla TÜBİTAK 1512 desteğini kazanıp şirketi kurduklarını aktaran Musaoğlu, "Şirketimizde nihai ürünlerimizi ve projelerimizi geliştirdik. Metal sektöründe kullanılan bir kaplama geliştirdik. Projemizle AB Horizon 2020 Programı'ndan ödül almak mutluluk ve gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.