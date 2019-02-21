Eskişehir'de üç fuar birden

ESKİŞEHİR (AA) - TÜYAP AŞ tarafından Eskişehir'de düzenlenen "Kozmetik ve Kişisel Bakım", "Ev'leniyoruz" ve "Mobilya" fuarları ziyarete açıldı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, ETO-TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılışta, fuarlara, Eskişehir'in ve bölge illerinin ekonomisine, sanayisine, ticaretine, turizmine, sosyal ve kültürel hayatına katkı sunacak unsurlar olarak baktıklarını söyledi.

Fuarların, düzenlendikleri bölgede ilgili sektörlerin büyümesine ve istihdamın artmasına katkı sağladığını belirten Çakacak, şöyle konuştu:

"Açılışını yaptığımız fuar, modern yaşamın beraberinde getirdiği, ihtiyaç duyulan tüm ürün ve hizmetleri tek çatı altında toplamaktadır. Evlilik hazırlığı yapan çiftlerimizle bu sektörde faaliyet gösteren iş insanlarımız için birçok fırsat sunmaktadır. Fuarlar, ticari anlaşmaların, bağlantıların, doğrudan satışın yapıldığı yerlerdir. Satışın yapıldığı yerde üretim olur, üretimin olduğu yerde istihdam olur. Ticari anlaşmaların yapıldığı yerde bizim de en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey istihdam ve üretimdir. Fuarlar, istihdam ve üretime yaptığı bu katkılardan dolayı bizleri mutlu etmektedir."

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz de Eskişehir'de açılan fuarlara gelecek yıl yeni konu başlıklarını dahil edeceklerini ifade etti.

Alagöz, kentin gözde sektörlerinden havacılık, raylı sistemler gibi yeni projelerle Eskişehir'i Türkiye'nin en önemli fuarcılık destinasyonlarından biri haline getireceklerini söyledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ve Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan'ın konuşmalarının ardından kurdele kesilerek fuarlar açıldı.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün de katıldığı tören, gelinlik defilesiyle sona erdi.

Eskişehir'de ilk kez düzenlenen ve 80'i aşkın firmanın yer aldığı fuarlar, 24 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.