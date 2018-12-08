Eskişehir'de fuar ve kongre merkezi açılıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, "ETO TÜYAP Fuar Merkezi ve Vehbi Koç Kongre Merkezi'nin, 11 Aralık'ta hizmete açılacağını bildirdi.

Güler, yazılı açıklamasında, yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın ardından Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi ve Vehbi Koç Kongre Merkezi'ni 11 Aralık'ta hizmete açılacağını kaydetti.

Açılacak merkezlerin kent ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Üyelerimize ve Eskişehir'e verdiğimiz sözleri tutmanın, 125 yıllık ETO tarihinin en büyük projesini hayata geçirmenin, Eskişehir Ticaret ve Sanayi Müzesi'nden sonra şehre yeni kalıcı eserler kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. İki yılı aşan yoğun çalışmaların ardından Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi ve Vehbi Koç Kongre Merkezi'ni 11 Aralık Salı günü hizmete sunuyoruz. 2019 yılında 10 fuar organizasyonuna ev sahipliği yapacak olan merkezler, önümüzdeki yıllarda ulusal ve uluslararası kongre etkinliklerinin de eklenmesiyle şehir ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacak. Hizmet sektörü başta olmak üzere Eskişehir'in ticaret hacmi artacak."



