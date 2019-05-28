Eskişehir'de 330 girişimci kadına destek

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) bünyesinde yürütülen Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) kapsamında Eskişehir'de 330 kadına destek verildi.

TGMP Eskişehir Şube Yöneticisi Serhan Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2003 yılında TİSVA bünyesinden Prof. Dr. Aziz Akgül ile faaliyetlere başladıklarını anımsattı.

Türkiye'nin 64 ilinde 95 şubenin mikrofinans faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Aksu, şöyle konuştu:

"Ülke genelinde 35 bin kadına mikro kredi desteği sağladık. Eskişehir'de faaliyetlerimize 2007 yılında başladık. Eskişehir'de 330 kadına bizden kredi kullandı. Kentte 70 kadın da kredi bekliyor. Girişimci kadınlara ilk yıl için en fazla bin lira mikro kredi sağlanırken, yıllara göre artarak 5 bin liraya kadar finansman desteği veriyoruz. Esnaf olan kadınlar 10 bin lira kredi kullanabiliyor. Kadınlar çok güzel fikirlerle bize geliyor. Biz onların girişimci olması için küçük bir kıvılcım görevi üstleniyoruz."