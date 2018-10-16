Eskişehir Valiliğinden esnaf ve firmalara uyarı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, esnaf, firma ve her türlü işletmeyi, sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi, stokçuluk yapılmaması, üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulması hususlarına riayet edilmesi konusunda uyardı.

Vali Çakacak, yazılı açıklamasında, vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde yaşamalarının devletin asli görev ve sorumluluklarından olduğunu belirtti.

"Vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğu ise şüphesiz kamu idarelerine aittir." ifadelerini kullanan Çakacak, şunları kaydetti:



"İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi, ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması, satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulması, ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılması, tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına riayet edecektir."

- Kurallara uymayanlara adli ve idari ceza

Çakacak, kamu düzeninin korunması, vatandaşların huzur ve güvenliği için il sınırları içinde ticari taksi şoförlerinin de uyması gereken kuralların bulunduğunu belirtti.

Kısa mesafe ya da çok uzun mesafeye yolcu alınmaktan kaçınılmaması gerektiğine de değinen Çakacak, şöyle devam etti:

"Olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaktan kaçınılması, ödeme konusunda sorun çıkarılması, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ve ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmesi, araçların bakımsız veya kirli kullanılması, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmesi, seyir halindeyse cep telefonuyla oyun oynanması, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuların rahatsız edilmesi, araç içerisinde sigara içilmesi, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulması, araçta pazarlık usulü yolcu taşınması, alkollüyken araç kullanılması, yasaktır."

Vali Çakacak, söz konusu kurallara aykırı davranan esnaf ve ticari taksi şoförlerine mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacağını vurguladı.



