ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB), bulunan firmaların tamamını kapsayan "Sanayi Envanteri" Projesi hayata geçirildi.

Eskişehir OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi Envanteri portalı ile OSB'deki firmaların birbirleriyle olan etkileşimi arttı, iş alışveriş süreçleri hızlandırıldı. Portal, yeni pazarların keşfedilmesi ve ortaklaşa projelerin üretilmesi, hatta ihtiyaç duyulan projelere yönelik destek alınabilecek bağlantıları içeriyor.

Sanayi kuruluşlarının ürettiği ürünlerin, oluşan atıkların, ihtiyaç duyulan insan kaynakları desteğinin ve daha birçok konuda sanayi envanteri çıkarılmasına yönelik bir platform olan "envanter.eosb.org.tr", sanayi-sanayi, üniversite-sanayi işbirliklerini geliştiren, destekleyen coğrafi bilgi sistemi tabanlı bir portal.

Sistem 2 aydır sanayicilere hizmet vermeye devam ediyor. Bu süreçte EOSB tarafından, 170 firma ziyaret edildi ve sanayicilere kullanıcı adı ve parolaları teslim edildi.

Sanayi Envanter Portalı için kullanıcı adı ve parolasını alan firmalar, profillerindeki bilgilerini istedikleri şekilde doldurabilecek. Firmalar profil bilgilerini tamamladığında, birbirleriyle etkileşimleri artarak, ürettikleri, sattıkları, geliştirdikleri veya geliştirmek istedikleri ürünleri hem bölge içine hem de bölge dışına tanıtma imkanı bulacak.

Açıklamada, Eskişehir OSB yönetiminin, firmaların öncelikle bölgedeki diğer firmalarla bağlarını kuvvetlendirerek iş hacimlerine, ihracatlarına, büyümelerine destek olmayı amaçladığı, daha çok katma değer üreten firmalarla Eskişehir sanayisini Türkiye'de hak ettiği yere getirmek için çalıştığı bildirildi.

