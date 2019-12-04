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Eskişehir Madencilik Kümesi Başkanı Bulur'dan "çevreyle uyumlu madencilik" çağrısı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Madencilik Kümesi Başkanı Ekrem Bulur, madencilerin çevreyle uyumlu çalışması gerektiğini söyledi.Magnesit AŞ Genel Müdürü de olan Bulur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, madencilerin 4 Aralık Dünya Madenciler...
Ekonomi 04.12.2019, 07:53
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Madencilik Kümesi Başkanı Ekrem Bulur, madencilerin çevreyle uyumlu çalışması gerektiğini söyledi.
Magnesit AŞ Genel Müdürü de olan Bulur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, madencilerin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.
Şirket olarak, terk ettikleri maden alanlarını ağaçlandırdıklarını belirten Bulur, "2019 itibarıyla 193 bin 600 fidanı toprakla buluşturduk. 11 Kasım'daki etkinlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına ithafen 2023 fidan diktik. Ertesi gün de çocuklarla 1000 fidanı toprakla buluşturduk." diye konuştu.
Bulur, madencilerin üretimin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine önem vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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