Eskişehir Madencilik Kümesi Başkanı Bulur'dan

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Madencilik Kümesi Başkanı Ekrem Bulur, madencilerin çevreyle uyumlu çalışması gerektiğini söyledi.

Magnesit AŞ Genel Müdürü de olan Bulur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, madencilerin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.

Madencilere çevreyle barışık ve kazasız çalışmalar dileyen Bulur, "Madencilerin çevreyle uyumlu çalışması gerekiyor. Kazının ardından terk edilen alanlar doğaya uygun hale getirilmelidir. Çünkü doğayı geleceğe miras olarak bırakacağız. Geleceğe daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya bırakmamız gerekiyor." dedi.

Şirket olarak, terk ettikleri maden alanlarını ağaçlandırdıklarını belirten Bulur, "2019 itibarıyla 193 bin 600 fidanı toprakla buluşturduk. 11 Kasım'daki etkinlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına ithafen 2023 fidan diktik. Ertesi gün de çocuklarla 1000 fidanı toprakla buluşturduk." diye konuştu.

Bulur, madencilerin üretimin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine önem vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.