"Eskişehir Kitap Fuarı" kapılarını ikinci kez ziyaretçilerine açtı

ESKİŞEHİR (AA) - TÜYAP tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği ve Eskişehir Ticaret Odasının iş birliği, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen "Eskişehir 2. Kitap Fuarı" açıldı.

Eskişehir Ticaret Odası - TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki açılış töreninde konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, medeniyetlerin edebiyat, kültür ve sanat adına ortaya koyduğu değerleri sonraki nesillere yazı ve kitaplarla aktardığını söyledi.

Vali Çakacak, "Yaptığımız ve ortaya koyduğumuz çalışmaların kaybolmaması ve onların yeni nesillerle buluşması için teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin tüm bunların kaydı gerekiyor. İşte bu kaydın en güzel şekli kitaplardır. O yüzden tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi okullarımızda, evlerimizde ve her yerde kitap okumaya teşvik ediyoruz." dedi.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de Türkiye'de yaklaşık 400 bin çeşit kitabın şu anda piyasada olduğunu, ilk kez yayımlanan kitap sayısının da 67 bine ulaştığını bildirdi.

Kocatürk, piyasaya sunulan yeni kitap bakımından Türkiye'nin yayıncılık sektöründe 6'ncı olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kitapların arkasına Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan bandrolleri yapıştırıyoruz. Bu bandrol verilerine baktığımızda, bu yıl Türkiye'de 392 milyon kitap basılmış. Bunu kasım ayı sonu rakamları ile veriyorum. Geçen yıla göre yüzde 1'lik artış oluyor. Bu artışla beraber Türkiye'de genel olarak çeşitli şeyler okursunuz. 'Okuma oranlarımız çok düşük', 'Türkiye'de 10 bin kişiye bir kitap düşüyor' gibi birtakım şehir efsanelerini okursunuz, bunların kaynakları da yoktur. Aktardığım veriler ise kaynaklı rakamlardır. Eğer bu ülkede kitap okunmuyorsa bu kadar büyük satışlar ve üretimler olmaz."

TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Server Seçer de bugüne kadar Eskişehir'de TÜYAP Fuar Merkezi olarak 362 bin kişiye ev sahipliği yaptıklarını, Kitap Fuarı'nın dahil edilmesiyle 500 binlere ulaşacaklarını ifade etti.

Törene, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, kamu kurum ve kuruluşları ile fuarda yer alan firmaların temsilcileri katıldı.

Girişlerin ücretsiz olduğu ve çok sayıda yazarın imza günü etkinliklerine katılacağı fuar, 15 Aralık Pazar günü sona erecek.