Eskişehir İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri başladı

ESKİŞEHİR (AA) - İşverenler ile iş arayanları bir araya getiren Eskişehir İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri'nin 8'incisi, düzenlenen törenle açıldı.

İŞKUR İl Müdürlüğünce Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Spor Salonu'ndaki törende bir konuşma yapan AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, sanayici ile öğrencilerin buluşturulması gerektiğini belirterek, öğrencilerin organize sanayilere ve sanayi odalarını gitmesi gerektiğini kaydetti.

Alın terinin yerini akıl terinin aldığını ifade eden Karacan, şöyle konuştu:

"Teknoloji yoğun bir dünyada yaşıyoruz. Türkiye'nin 2023'ünü, 2053'ünü, 2071'ini gençlerle gerçekleştireceksek onlar sanayiyi ve ticareti bilmek zorunda. Bizim de onları tanımamamız gerekiyor. Ülkemizin bundan sonraki sürecini yönetecek gençlerin dünyaya adapte olması lazım. Gençler iş dünyası ve sanayiyle tanışmalıdır. Türkiye'nin gelişmesine katkı sağlamak isteyenlerin elini değil, gövdesini taşın altına sokması lazım."

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ise eğitimin hayat boyu devam eden bir süreç olduğuna değinerek, insanların kendini geliştirerek bir birey olmanın dışında vatana, millete fayda sağlamaya çalışması gerektiğinin altını çizdi.

İŞKUR İl Müdürlü Hasan Yoldaş da işveren ile işçiyi bir araya getiren etkinliğin 8'incisini düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan etkinlikte, katılımcılar stantları gezdi.