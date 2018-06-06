"Eskişehir havacılık ve raylı sistemlerde merkez konumunda"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türkiye'nin yüksek teknolojili ürünler imalatı ve ihracatında lokomotif illerden biri haline gelen kentin, havacılık ve raylı sistemler sektörlerinin merkezi konumunda bulunduğunu söyledi.

Çakacak, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ'deki (TÜLOMSAŞ) Raylı Sistemler Kümelenmesi Vizyon 2023 Raylı Sistemlerde Beklentiler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Eskişehir sanayisinin yakın gelecekte Türkiye'de ve dünyada raylı sistemler alanında sahip olduğu bilgi, teknoloji ve üretim kabiliyetleriyle payına düşeni alacağını söyledi.

Eskişehir Raylı Sistemler Kümelenmesi üyelerinin, hem Türkiye'nin sanayi alanında kalkınmasına hem de ekonomisine büyük katkısı sağladığını ifade eden Çakacak, şöyle konuştu:

"Devletimiz son yıllarda raylı sistemler sanayisine büyük önem veriyor. Bu anlamda TÜLOMSAŞ, Türkiye ve Eskişehir ekonomisi için çok önemli bir kuruluştur. Ülkemizin yüksek teknolojili ürünler imalatı ve ihracatında lokomotif illerinden birisi haline gelen ilimiz, havacılık ve raylı sistemler sektörlerinin merkezi konumunda bulunmaktadır. Böylesi bir altyapıya sahip olmamızdan dolayı gurur duyuyoruz. Eskişehir sanayisi günden güne büyüyor, gelişiyor. TÜLOMSAŞ gibi önemli bir kuruluşun yanında, iki üniversitemizin de Raylı Sistemler Kümelenmesi konusunda çok başarılı çalışmalar yaptığını biliyoruz."

- "Altay Tankı Projesi'nde de yer almak istiyoruz"

TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı da 2004 yılından bugüne daha önce ithal edilen yaklaşık 350 milyon lira tutarındaki malzemeyi yerli üretime dönüştürdüklerini belirtti.

Manevra kabiliyetli lokomotif üretiminde yüzde 86 yerlilik oranını yakaladıklarına dikkati çeken Avcı, "Yerli üretim olan Altay Tankı Projesi'nde de yer almak istiyoruz. TÜLOMSAŞ, bugüne kadar edinmiş olduğu tecrübelerle gerek yurt içi gerekse yurt dışı firmalarla sayısız ortak projeyi başarıyla gerçekleştirmiştir." dedi.

Raylı Sistemler Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Işık ise Eskişehir'in raylı sistemler alanında bir merkez haline getirmek için hep birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Işık, Raylı Sistemler Kümelenmesi'nin 21 Haziran 2011'de kurulduğunu hatırlatarak, "Şu anda yaklaşık 60 üyemiz var. Teknik yetkinlikleri yüksek insan kaynağına ihtiyacımız var. Gençlere daha fazla fırsat verilmesini ve mesleki eğitimde kalitenin daha çok artırılması gerekiyor." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Günay, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çabuk ve sektör temsilcileri katıldı.