Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'ni TÜYAP işletecek

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından yaklaşık 62 dönüm arazi üzerinde yaptırılan Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nin işletme hakkı 10 yıllığına Türkiye'nin fuarcılıktaki en büyük şirketi TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'ye devredildi.

ETO Başkanı Metin Güler, ağustos ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Eskişehir'in 1960'lı yıllardan bu yana fuar merkezi hayali kurduğunu, bu hayalin yakın zamanda gerçek olacağını belirtti.

Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nin, Amerikan Yeşil Binalar Konseyince enerji verimliliği ve çevreye uyumlu olması dolayısıyla verilen Leed Gold Sertifikası'na sahip ülkenin ilk merkezi olduğunu ifade eden Güler, şöyle konuştu:

"Şehre yakışan bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nde 2019 yılında 9 fuar düzenlenmesi için başvuru yapıldı. Eskişehir'in fuar ve kongre turizminde Anadolu'daki en önemli merkezlerden birisi olmasını hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nin işletme hakkını 10 yıllığına Türkiye'nin en büyük fuar şirketi olan TÜYAP'a teslim ettik. Fuar alanı artık Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi oldu. Fuar merkezimiz, TÜYAP ile odamız iş birliğinde kurulacak komite eliyle işletilecek. Eskişehir'de fuarcılığa ilişkin her türü pratik karar, bu komitede alınacak. TÜYAP tarafından yapılacak etkinlikler ve faaliyetler bu komite eliyle planlanacak. Yapılacak fuar ve iş etkinliklerinde, üyelerimizin özel avantajlara sahip olabilmesi için gerekli düzenlemeler de yapıldı. Bu doğrultuda 2019 yılında yalnızca TÜYAP Fuarcılık tarafından düzenlenecek 9 fuar için gerekli başvurular yapıldı. Bunlar dışında düzenlenecek fuarlara ilişkin talepleri de değerlendireceğiz."

Güler, TÜYAP ile yapılan iş birliğinin Eskişehir'e, ETO'ya, tüccar ve sanayiciye hayırlı olmasını diledi.