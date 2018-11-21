Erzincan'dan 3 kıtaya meyve suyu ihracatı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir gıda firması, ülkenin çeşitli bölgelerinden temin ettiği 20 çeşit meyveyi işleyip organik meyve suyu ve meyve suyu konsantresi haline getirerek Asya, Avrupa ve Amerika'daki yaklaşık 30 ülkeye satıyor.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tunay Gıda firması, 2004 yılında kurduğu meyve işleme tesisinde meyve suyu ve bebek maması yapımında kullanılan meyve püresi ile her iki ürünün konsantresini üretiyor.

Erzincan'dan ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden temin ettiği yaklaşık 20 çeşit meyveyi işleyip konsantre haline getiren firmanın ürünlerinden meyve suyu ve meyve suyu konsantresi, ABD, İsrail, Hindistan ve Japonya'nın aralarında bulunduğu yaklaşık 30 ülkeye ihraç ediliyor.

Meyve püresini ve bu pürenin konsantresini ise İspanya ve Fransa'ya gönderen firma, üretiminin büyük çoğunluğunu ihraç edip ekonomiye katkı sağlıyor.

150 personeli ile 3 vardiya halinde 24 saat çalışarak yılda toplam yaklaşık 50-60 bin ton üretim yapan firma talepleri karşılamakta güçlük çekiyor.

Tunay Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncer Kırtıloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asıl amaçlarının bölgede yetişen tadı, aroması yüksek ürünleri dünya ile paylaşmak olduğunu belirtti.

Ürünlerin büyük bölümü organik

Ürünlerinin büyük bölümünün organik sertifikalı olduğunu, yaklaşık 30 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Kırtıloğlu, "Ürünlerin yüzde 75-80'i organik. Organik akreditasyona sahip 20 çeşit meyveyi Türkiye'de üretip bütün dünya ile paylaşmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Kırtıloğlu, 2017 yılında ürünlerinin yüzde 95'ini ihraç ettiklerini, bu yıl ise bu rakamı yüzde 98'e çıkarmayı hedeflediklerini anlatarak, "Ürünlerimizin yüzde 25'ini Amerika'ya, yüzde 50'sini de başta İngiltere, Fransa ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Kalan kısmı Japonya, Kore, Hindistan, Rusya gibi dünyanın birçok ülkesine ve bu ülkelerdeki lider firmalarına ihraç ediyoruz." diye konuştu.

ABD'nin elma suyu ve nar suyu Türkiye'den

Türkiye'den ABD'ye özellikle yaban mersini, kızılcık gibi doğadan toplanan meyvelerin suyunu gönderdiklerini ifade eden Kırtıloğlu, "Amerika özellikle nar ve elma suyu ürünlerini daha çok tüketiyor. Avrupa genel olarak tüm ürettiğimiz ürünleri almaktadır. Yaptığımız ürünlerin büyük çoğunluğunu Avrupa ülkeleri tüketmektedir." şeklinde konuştu.